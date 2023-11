Un anno fa Federico Chiesa rientrava in campo dopo 297 giorni di assenza pic.twitter.com/WDkeCALyhd — JuventusFC (@juventusfc) November 2, 2023

Correva il 2 novembre 2022. Un anno fa esatto Federicocompiva il primo passo del suo percorso di "rinascita" dopo il grave infortunio tornando in campo con la maglia dellaper un impegno ufficiale dopo 297 giorni di assenza: la partita in questione era quella di Champions League contro ilall'Allianz Stadium, persa dai bianconeri per 2 a 1 con i gol di Leonardo Bonucci, Kylian Mbappé e Nuno Mendes. Una serata da dimenticare per la Vecchia Signora, ma sicuramente da ricordare per il classe 1997 azzurro, come ha sottolineato anche lo stesso club tramite i propri canali social. Guarda il post qui sotto.