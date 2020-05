Un anno fa. Per scegliere il nuovo allenatore. Sul web si leggeva di tutto, sui cellulari arrivavano audio e foto di ogni tipo: da Paratici che aveva incontrato l'agente a chi giurava di averlo visto partire in direzione UK,. Voci incontrollate che arrivavano da ogni dove e una vera e propria spaccatura tra la stampa "tradizionale" e il mondo del web. Due mondi che si incrociavano, si scambiavano idee e spesso insulti di ogni tipo. Non tutti ci hanno fatto una belle figura.Poi rimasero solo i primi due.Si leggeva di tutto. Letteralmente.Un anno fa, per un mese, il mondo Juve (almeno quello esterno) ha vissuto tutto e il contrario di tutto.che nella loro testa era già chiaro da tempo: quello di Maurizio Sarri. Dopo la finale di Europa League l'affondo decisivo con il viaggio ( raccontato il esclusiva qui su ilbianconero.com ) della dirigenza bianconera a casa del tecnico toscano per strappare il via libera definitivo.Ad inizio giugno Sarri sbarcò a Torino dopo un mese di delirio vero e anche vedendo le sue immagini alla Continassa,incassando un secco: "no grazie, ma ne riparleremo". Di certo il nome di Guardiola resto vivo nella mente dei bianconeri che lo sognano ancora sulla panchina della Juve. Da quello che sembra neanche l'esclusione dalla Champions allontanerà il catalano dal City. Ma in futuro, chi sa...@lorebetto