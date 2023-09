Come racconta Gazzetta, un anno fa di questi tempi, nonostante una partenza peggiore (9 punti) laaveva, 4 in meno rispetto a oggi: 6 gol incassati dopo 5 giornate è il secondo peggior dato degli ultimi 13 anni. Solo nel 2021-22 Madama ne ha presi ancora di più (8). Dopo i 2 clean sheet nelle 2 precedenti trasferte a Udine ed Empoli, c’è stato il crollo contro il Sassuolo. Qualcosa su cui riflettere, soprattutto per una squadra che ha sempre fatto della difesa il suo punto di forza.