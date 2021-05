C'è stato più di un momento in cui sembrava che la Juve avesse ormai deciso di ingaggiare Trincao. Ma per un motivo o per l'altro non è mai arrivato l'accordo con il Braga per il giovane attaccante portoghese, conteso anche dall'Inter. Passato al Barcellona, ora però, si torna a parlare di lui in casa Juve: c'è anche Trincao infatti tra i tanti profili di cui si sta parlando tra i club.