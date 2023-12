Via di nuovo alla telenovela, alle voci di mercato che impazzano e un futuro che, da alcune cronache, sembrerebbe in bilico a Torino. Nell’immediato post di, una notizia ha scosso i tifosi bianconeri. Arriva da Sky Germania e dice: “Yildiz è frustrato, da quando è rientrato dalla nazionale maggiore turca non ha mai giocato. Può partire, in prestito o a titolo definitivo, già a gennaio. Su di lui l’interesse della Bundesliga e della Premier League”.Scriviamo così perché nella passata primavera sono filtrati i fastidi del turco classe 2005 che, fino a quel momento, non era stato coinvolto né con la, né con la Prima squadra. Come scrivevamo pochi giorni fa, il tutto rientra nella personalità del giocatore: ha fame, è ambizioso e pensa di non avere tempo da perdere. Se non gioca, la Juventus rischia di perderlo. Dopo i fastidi di cui parlavamo e le lamentele per un progetto non rispettato, Yildiz fu promosso con la Next Gen nell’ultima parte della stagione della squadra diAdesso Yildiz è stato promosso fino alla Prima squadra. Ma non gioca. Intendiamoci, ha tutte le ragioni per essere infastidito, male però che questo fastidio non rimanga tra le mura dello spogliatoio e che filtri all’esterno, di nuovo. Merita un maggiore minutaggio, probabilmente Allegri qualche errore lo fa nella sua gestione, al di là delle lodi pubbliche. Ma un ingresso in campo, un maggior coinvolgimento nelle rotazioni,Ripetiamo, stiamo a quanto raccontato da Sky Germania. I tifosi, sui social, però, già ieri sera hanno sottolineato i sorrisi e gli abbracci con i compagni a fine partita. I saluti calorosi con Allegri entrato negli spogliatoi post Napoli.