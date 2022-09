, con la doppietta nel 5-0 contro la Lituania a Reggio Emilia. Era un'altra Nazionale, ancora in corso per la qualificazione ai Mondiali. Ed, via Everton, dopo la splendida stagione giocata con la maglia del Paris Saint Germain, con un bottino di 41 presenze e 17 gol., sembra un altro calciatore rispetto a quello che fece bene nella sua prima esperianza in bianconero (con l'intermezzo di Verona) e che fece molto bene a Parigi.dopo le presenze con Spagna e Belgio nella fase finale della Nations League 2021, Kean nell'ultimo anno ha raccolto 50 presenze con 8 reti all'attivo.venne firmato un contratto che prevedeva un prestito biennale (costato complessivamente 7 milioni), al termine del quale (a giugno 2023) può scattare l'obbligo per altri 28 milioni più 3 di bonus. Spetta al classe 2000 di Vercelli invertire la tendenza, ribaltare le pessime prestazioni fornite in questo avvio di stagione e