La Juventus di Maurizio Sarri finì ufficialmente il 7 agosto 2020, esattamente un anno fa, quando i bianconeri non riuscirono a ribaltare la sconfitta dell'andata e vinsero soltanto 2-1 contro il Lione. Erano gli ottavi di finale di Champions League, e l'indomani Sarri fu sostituito con Andrea Pirlo. Ma anche lì, vita breve del nuovo allenatore, e in Champions sempre fuori agli ottavi (col Porto). Tornando a quell'amara serata che segnò la fine della corsa per la Juve sarriana,