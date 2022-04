Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus ha scelto il profilo su cui puntare per il dopo Dybala: si tratta di Giacomo Raspadori, talento del Sassuolo che lo valuta 30 milioni. Secondo il quotidiano in edicola oggi, Raspadori non sarebbe alternativo a Zaniolo, mentre su Morata sono in corso valutazioni visto che l'Atletico non ha intenzione di fare sconti sui 30 milioni chiesti per il suo cartellino.