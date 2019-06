E’ stata un’annata trionfale per le squadre femminili della Juventus. Non solo lo storico double conquistato dalle Women di Rita Guarino e il torneo di Viareggio vinto dalla Primavera: dopo il titolo delle Under 17 è arrivato oggi quello delle Under 15, che si sono assicurate lo scudetto battendo 1-0 in finale il Treviso. Il gol decisivo allo stadio Soprani di San Zaccaria porta la firma di Morengo.