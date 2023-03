Ci ha pensato l'Al-Nassr del suo amico Cristiano Ronaldo per il ruolo di vice Ospina, si sono mosse le sirene della Mls. Ma alla fine Carlo Pinsoglio dovrebbe dire ancora una volta di sì al suo cuore. Rimanendo ancora alla Juve da terzo portiere e primo tifoso, confermando il suo ruolo di elemento fondamentale per il gruppo. Contratto in scadenza sì, ma rinnovo sempre più vicino. A riferirlo è Calciomercato.com.