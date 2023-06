L’allenatore – tema che ormai sembra essere definito -, ma anche il direttore sportivo, il mercato in uscita e in entrata, la decisione dell’Uefa. Insomma, i nodi da sciogliere in casasono ancora diversi e all’inizio della stagione, fissato il 10 luglio, manca meno di un mese. Tra le questioni c’è anche quella dello sponsor.Come riporta Calcio e Finanza, entrambe le parti si dicono soddisfatte dei risultati raggiunti. Nonostante ciò, la Juventus si guarda intorno e esplora nuove strade, come da indicazione di Maurizio: “Il team interno guidato da Tiziana Di Gioia, ex Head of Global Partnership Revenues & Marketing di Ferrari che dall’aprile 2022 ha assunto il ruolo di Chief Commercial Officer della Juventus, sta così iniziando a. Al momento si tratta di una fase iniziale di abboccamenti sul mercato con potenziali partner interessati”., entro gennaio quando, solitamente, le squadre comunicano agli sponsor tecnici quale sarà lo sponsor da stampare sulle nuove maglie.In questo contesto, va ricordato un episodio legato ai primi anni della presidenza. Nel 2012 l’ormai ex numero uno bianconero andò vicino a stringere un accordo con Volkswagen. Accordo che scatenò tensione all’interno del gruppo oggi denominato Stellantis. Accordo che Agnelli raccontò e rivendicò nella sua lettera d’addio dopo lo scioglimento del CdA a novembre.