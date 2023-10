Come racconta Goal, con l'dellasta brillando soprattutto Patryk, talento polacco classe 2007 approdato a Torino in estate, che gioca come play davanti alla difesa, o a due, e vede già il salto in Primavera. Intanto in settimana si è allenato con la Prima squadra, sicuramente una grande occasione per continuare il suo percorso di crescita e iniziare a mettersi un po' in mostra ai "piani alti".