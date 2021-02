1









E' sempre Juve-Inter, in campo e sul mercato. Ieri le due squadre si sono sfidate nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, in estate possono dar vita a un testa a testa per il gioiellino della Sampdoria Mikkel Damsgaard. Classe 2000, il danese è arrivato dal Nordsjaelland per 7 milioni di euro diventando una delle sorprese di questa prima parte di stagione. La Samp infatti spara alto: chi vuole Damsgaard dovrà sborsare almeno 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe aumentare se dovesse iniziare un'asta.