Koni De Winter è stato convocato dal Belgio Under 21 per le amichevoli in vista del prossimo Campionato Europeo di categoria contro Olanda (venerdì 23 settembre a Leuven alle 18:30) e Francia (lunedì 26 settembre a Valenciennes alle ore 21:00) pic.twitter.com/kEsndlF9MR — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) September 16, 2022

C'è anche un belga tra i giovani bianconeri pronti a rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali. Si tratta di Koni, difensore di proprietà dellama attualmente in prestito all', convocato inper le amichevoli in vista del prossimo Campionato Europeo di categoria contro Olanda e Francia. Ad annunciarlo lo stesso club toscano attraverso un tweet.