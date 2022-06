Secondo quanto riferito da Sky Sport, c'è l'interesse del Milan per Acerbi: i rossoneri lo avrebbero individuato come profilo per rinforzare la difesa, per un discorso di liste e per la sua esperienza. Nessun contatto tra le società per ora, il Milan avrebbe parlato soltanto con l'agente del giocatore, che nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Juventus.