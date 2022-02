Ancora sirene di mercato per Kaio Jorge. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il Basilea ha fatto un nuovo tentativo per il giovane attaccante della Juve, con la richiesta di un prestito. Il tempo non manca, perchè in Svizzera la sessione invernale di compravendite chiude il 15 febbraio, ma l'operazione al momento sembra bloccata.

L'ex Santos, infatti, preferisce restare in bianconero, come ha ribadito più volte a gennaio quando è stato cercato da Granada, Sassuolo, Salernitana, Wolfsburg e Cagliari. Non la società o Allegri, è stato proprio lui a dire di voler rimanere a Torino per crescere e giocarsi le sue chance. Una sembrava poter arrivare proprio giovedì in Coppa Italia: così non è stato ma, come ha ben spiegato il tecnico, Kaio "deve fare il suo percorso". E - salvo colpi di scena di San Valentino - lo farà alla Juve.