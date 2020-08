Non solo Weston McKennie. Questa mattina il centrocampista americano ha svolto le visite mediche al J Medical (QUI FOTO E VIDEO) prima di firmare il suo contratto con la Juventus. Ma non c'è solo il classe '98 tra i calciatori che andranno a rinforzare il centrocampo della nuova Juve di Andrea Pirlo. Secondo quanto riporta La Stampa, i bianconeri stanno provando a prendere Allan dal Napoli sul quale però c'è in pole l'Everton di Ancelotti. Ci sarebbe anche la prima offerta del club bianconero: 15 milioni più il cartellino di Cristian Romero. La Juve rifà il look al centro. Dopo McKennie (e Arthur) arriverà anche un altro colpo.