Da un brasiliano a un altro. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per sostituireche a fine stagione dovrebbe cambiare aria laha messo nel mirino, 24enne in forza alche in questa stagione ha collezionato 20 presenze con 4 gol e 3 assist: in Italia dal 2020, quando la società brianzola lo ha strappato al, con Raffaelesta giocando stabilmente a tutta fascia sulla sinistra, ma in passato ha saputo cavarsela egregiamente anche da terzino puro e persino da braccetto mancino nella difesa a tre. La sua parola d'ordine, insomma, è, dote che ha spinto i bianconeri (ma non solo) a osservarlo con attenzione in vista dell'estate.La situazione contrattuale del giocatore, che piace molto anche a Massimiliano, si presenta infatti particolarmente favorevole per un'eventuale trattativa: Carlos Augusto è in scadenza con il Monza nel 2024, e nonostante i numerosi colloqui non si è ancora trovata un'intesa per il rinnovo. La concorrenza, però, potrebbe essere folta per la Juve: dopo le voci sull'ora si parla pure di un interesse dell', e anche all'estero sembrano essersi accorti di lui. La Vecchia Signora, da parte sua, potrebbe giocarsi le carte dei prestiti di Nicolòe Filippo, ma intanto valuta altri profili. A mercato aperto, poi, si vedrà.