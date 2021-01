Secondo Ok Diario, il Real Madrid sta seriamente valutando l'opportunità di acquistare in questa finestra di mercato un attaccante affidabile che possa dare il cambio a Benzema. L'ultimo nome sul taccuino dei blancos sarebbe quello di Memphis Depay, in scadenza di contratto il prossimo giugno e seguito pure da Juventus e Barcellona. Una sfida, quella per l'olandese, che si fa sempre più accesa.