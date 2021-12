La Juve col tridente per esaltare Alvaro. Ecco cosa racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come questa possa essere "un’altra possibilità per mostrare che i problemi nel creare occasioni da rete possono essere sulla via di una (parziale) risoluzione per la squadra di Allegri. Per Morata c’è l’opportunità di chiudere il 2021 in crescendo. Il prossimo anno porterà nuove decisioni e nuovi esami. Sullo sfondo c’è sempre il discorso sul suo possibile riscatto".