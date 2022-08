Il presidente dellaDanieleè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dicendo la sua sull'interesse del proprio club per Dries, svincolato e finito anche nel mirino della. Ecco le sue parole: "Non abbiamo fatto alcuna offerta formale per Mertens perché è la bandiera del. Se lui volesse restare in Campania, da parte nostra c'è stata un'apertura, ma nessuna offerta o rifiuto". Stando alle ultime notizie, i bianconeri sono particolarmente attenti alla situazione e potrebbero proporre al "folletto" belga un ingaggio da 5 milioni di euro all'anno.