Stephy Mavididi verso il Montpellier. Secondo quanto appreso da ilbianconero.com l’attaccante di proprietà della Juve lascerà il club bianconero nelle prossime ore. Ha ricevuto un’offerta, come detto, dal Montpellier, e un’altra dal Lille. Il giocatore, classe ’98, si è preso una notte per decidere, ma sembra indirizzato al Montpellier. La cessione, che la Juve conta di chiudere entro domani, 30 giugno, per iscriverla nell’attuale bilancio, sarà a titolo definitivo. L'attaccante era seguito con interesse anche dall'Atalanta.