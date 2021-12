Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Delioha detto la sua anche sulla, alla luce di questa prima parte di stagione. Ecco un estratto delle dichiarazioni del tecnico: "Non credo che il calcio di Massimilianosia superato, non capisco perché le idee buone due anni fa oggi non dovrebbero più esserlo. Però gli è cambiata la squadra, oggi è più anziana e a centrocampo mi sembra indietro rispetto alle altre. Inoltre non ha neanche un centravanti: l'asse centrale manca di chi fa la differenza".