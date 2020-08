La Juve volta pagina, lo staff di Andrea Pirlo inizia a comporsi. Come l'amico ed ex compagno al Brescia Roberto Baronio come vice e Gagliardi nel ruolo di collaboratore, potrebbe esserci anche Aurelio Andreazzoli, ex allenatore di Roma, Empoli e Genoa che in passato a fatto parte anche dello staff di Spalletti ai tempi dell'Udinese e della Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale potrebbe essere lui il profilo d'esperienza che cerca la Juve.