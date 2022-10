Dopo una vittoria per 4 a 0, anche l'allenatore può sorridere: è certamente così per Massimiliano, premiato dai giornali dopo il successo dellacontro l'. "Punta ancora suche non lo tradisce e schiera una squadra solida e attenta. Manovra più fluida, giocatori più coinvolti e per la prima volta quattro gol. Progressi importanti", scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un bel 7 in pagella. Stesso voto sulle colonne di Tuttosport: "La compattezza ritrovata consente di volare a Lisbona per la sfida contro ilin Champions con il morale alto. Sta pian piano ritrovando la sua Juve". "Un altro passo verso la normalità: seconda vittoria consecutiva con una prova solida, intelligente, fatta di pazienza, gol e sprazzi di qualità", riflette invece Il Corriere dello Sport (altro 7).Noi de ilBianconero.com, invece, gli abbiamo dato un 6.5: "La Juve a tratti è persino bella, chi l'avrebbe detto. Probabilmente neanche Allegri, che si gode nuovi effetti del tonfo, il gruppo nuovamente compatto, pure un Kean che gli dà sicurezze. Sorride, di gusto, e giustamente".