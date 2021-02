1











La Juventus si ritiene competitiva in attacco, ma valuta comunque in queste ultime ore un possibile colpo. Le parole di Fabio Paratici e Andrea Pirlo vanno in questa direzione e solo un'occasione last minute può cambiare le carte in tavola. C'è sempre Gianluca Scamacca come nome al centro delle idee, anche se mancano ancora gli accordi.



Come scrive calciomercato.com, tra le idee sfumate invece non solo Roberto Piccoli, chiesto all'Atalanta per interrompere il prestito allo Spezia senza successo. La Juventus ha mosso le sue pedine anche per Joshua Zirkzee, punta classe 2001 del Bayern Monaco che andrà al Parma: l'operazione non è decollata perché il ragazzo ha scelto di andare a giocare da protagonista piuttosto che un grande club dove fare panchina, questione di percorso.