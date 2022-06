Come racconta il Corriere dello Sport, il Barcellona sta tenendo viva la pista Raphinha, attaccante brasiliano del Leeds, che viene considerato da più parti la priorità per il club catalano. Ebbene, anche questa pista non può sbloccarsi a breve, proprio per l’impossibilità attuale del club del presidente Laporta di muoversi sul fronte acquisti. A breve ci sarà un incontro tra il Barça e l’agente di Raphinha, Deco, per fare il punto sulla richiesta del Leeds di 50 milioni; intanto sul brasiliano è piombato pure l’Arsenal. E l’epilogo di questa vicenda potrebbe avere un riflesso significativo sulla scelta di Di Maria.