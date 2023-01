Non è stato un anno facile per essere. No, non ci riferiamo naturalmente a tutte le complicazioni dovute alle vicende di campo e naturalmente a quelle extra campo. Ci riferiamo più alla sfera degli affetti. Quelli che sembravano stabili - per usare un termine che, per fortuna, ci siamo messi alle spalle nell'ultimo anno - e invece si sono rivelati poco avvezzi a restare attorno, a far parte anche del futuro. Ecco, non è stato un anno semplice per i tanti addii che si sono succeduti. Prima con le scarpette al piede, poi con una scrivania davanti: il 2023 sarà l'anno del ricambio, il 2022 è diventato automaticamente quello dei ricordi.