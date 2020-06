La Juventus ha confermato di aver messo i sigilli alla porta, con il quarto cleen sheet consecutivo da quando il calcio è ripartito. Un dato che, però, non è peculiare al solo periodo post-coronavirus, ma anche a tutto l'anno solare. Infatti, in questo 2020, la Juventus è l'unica squadra dei cinque massimi campionati europei, insieme al Lione, ad aver subito soltanto un gol tra le mura casalinghe. L'unica rete, al momento, resta quella segnata dal Parma il 19 gennaio scorso, da Cornelius. Il rendimento della squadra in attacco resta altalenante, ma sicuramente Sarri è riuscito a mettere un freno ai problemi difensivi mostrati ad inizio stagione.