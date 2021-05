"Un'umiliante disfatta tecnica e caratteriale che sgretola quasi tutte le speranze della Juventus di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League". Tuttosport analizza la sconfitta della Juventus e fa il punto sul futuro: "Si avvicina il momento dei bilanci e dei giudizi. Rischiano in molti, in campo e forse anche in sede. In panchina no. Perché l'idea di rivedere Pirlo in panchina nella prossima stagione non è più concepibile: lui non rischia più, lui è già fuori".