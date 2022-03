La Juve esce a testa bassissima e soprattutto tra la pioggia di fischi dell'intero Allianz Stadium, dopo il disastroso risultato maturato al termine dei 90 minuti. I bianconeri infatti esconso sconfitti per 0-3 dal confronto contro il Villarreal ma soprattutto, escono anche dalla Champions per la terza volta consecutiva agli ottavi. Avviene tutto nell'ultimo quarto d'ora, quando dopo una segnalazione del VAR viene assegnato un calcio di rigore ai Sottomarini Gialli, trasformato poi da Moreno. Passano 5 minuti e ci penserà Pau Torres a raddoppiare e a sancire la definitiva vittoria finale. Arriverà su un altro calcio di rigore la terza rete del Villarreal, questa volta realizzato da Danjuma.



LE SCUSE E I FISCHI - Inevitabile la reazione rabbiosa di tutti i tifosi juventini, sia per l'eliminazione ma soprattutto per come questa è avvenuta, con un risultato umiliante e che non ammette repliche. Inutili quindi, anche le scuse dei giocatori al termine del match, quando si sono recati sotto la curva per scusarsi, ma dalla quale sono arrivati solo una marea di fischi di disapprovazione.