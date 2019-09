Secondo quanto si dica in ambienti giudiziari, e ripreso anche da Ansa, i tifosi della Curva Sud della Juventus avrebbero intenzione di non seguire la squadra a Madrid in vista della sfida di Champions League contro l'Atletico. In segno di protesta versi i dodici arresti in merito all'operazione Last Banner, il resto degli ultrà si sta organizzando per boicottare il supporto alla squadra. I pochi che avevano deciso di affrontare le spese onerose per la trasferta, hanno quindi rinunciato. Nel frattempo, ​Umberto Toia e Beppe Franzo hanno depositato al Tribunale del Riesame affinché rivaluti le misure cautelari a loro predisposte.