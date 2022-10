La Juventus reale, per dirla alla, è più vicina. Pezzo dopo pezzo, si sta ricomponendo la squadra pensata in estate dalla società e dal tecnico livornese. Se Angel Di Maria, che si è rifermato nella trasferta di Haifa, avrà bisogno di 15-20 giorni per tornare a disposizione, i lungodegenti Federico Chiesa e Paul Pogba iniziano a vedere l’ora del grande rientro. L’ala azzurra, assente dall’operazione ai legamenti del ginocchio dello scorso gennaio, lavora in gruppo già da quindici giorni e in settimana probabilmente effettuerà in amichevole il tagliando pre convocazione ufficiale. Lo riporta Gazzetta.