Analizzando il mercato della Juve nell’ultimo giorno utile, Il Corriere di Torino parla di nulla di fatto. Nonostante nelle ultime ore siano emerse voci che volevano De Sciglio vicino al PSG e Bernardeschi al Barcellona in cambio di Rakitic, la Juve non si è essenzialmente mossa lasciando il mercato in entrata senza il botto finale. Anche in uscita, malgrado i tentativi di Paratici di piazzare i numerosi esuberi presenti nella rosa della Juve, non ci sono state operazioni degne di nota. In sostanza l’organico dei bianconeri è rimasto sostanzialmente lo stesso dopo l’operazione che ha portato allo scambio Danilo-Cancelo. Se da un lato l'abbondanza sarà utile per applicare un sostanzioso turnover e poter disporre di giocatori freschi, dall'altro porterà la società incontro a scelte dolorose per la stesura della lista Champions: oltre al degente Chiellini, rischiano l'esclusione Mandzukic ed uno tra Matuidi, Emre Can e Bentancur.