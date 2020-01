Chi l'ha detto che senza grande colpo non c'è lavoro da portare a termine? Ecco, non fatene menzione con Fabio, capo dell'area sportiva della Juventus. Che oggi ha lavorato, eccome se l'ha fatto. Sette affari nelle ultime, frenetiche, ore di calciomercato: in entrata ci sono Barrenechea, centrocampista dal Sion; Minelli, difensore, arriva dal Parma e si aggregherà all'Under 23; chudono gli arrivi dei giovanissimi Rossi e Rouhi. Dalla Juve, invece, andranno via Eric Lanini (al Parma) e Clemenza (al Pescara.