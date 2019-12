Ultimo giorno di vacanza per la Juventus che domani (lunedì' 30 gennaio) torna ad allenarsi alla Continassa nel pomeriggio. E' rientrato in anticipo Giorgio Chiellini che già da qualche giorno si allena al centro tecnico bianconero cercando di recuperare per febbraio/marzo, in modo da poter scendere in campo nella seconda parte della stagione. Gli altri calciatori sono tutti a disposizione di Sarri ad esclusione di Sami Khedira, che si è infortunato al ginocchio e tornerà dopo marzo.