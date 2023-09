Non è stato un mercato fatto di grandi colpi né di tanti acquisti; la Juve, come nei programmi, ha dovuto pensare più ai giocatori in uscita anche se l'essere riuscita a trattenere tutti i big (Chiesa, Vlahovic, Bremer), è un segnale importante e soprattutto non scontato.mentre in Bundesliga anticipano tutti (chiusura del mercato alle ore 18). Qualche ora in più per nuovi acquisti in Inghilterra, Francia (entrambe alle 23) e Spagna (ore 22).Improbabile, quasi impossibile, l'arrivo di nuovi acquisti, dopo che in tre mesi, l'unico vero volto nuovo è stato quello di Weah. Da monitorare sempre invece le situazioni dei giocatori che possono partire. In particolare in quei ruoli dove c'è abbondanza e di conseguenza non sarebbe necessario trovare un sostituto.Per il serbo, la pista più concreta è quella che porterebbe a Londra, direzione West Ham.Nella passata stagione, sorprendentemente lasciò Torino, proprio l'ultimo giorno di mercato, Denis Zakaria, che addirittura svolse solo una parte delle visite mediche per il Chelsea al JMedical per accelerare i tempi. Vedremo se si potrà ripetere uno scenario simile, magari proprio a centrocampo, dove sono ancora in rosa siaTanti interessamenti per entrambi in quest'estate, soprattutto in prestito. La Juve fino a qui ha deciso di tenerli; fino alla fine però, soprattutto per Nicolussi (zero minuti in campionato), non è da escludere l'addio.