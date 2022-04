Derby d’Italia particolare per la Juve: per Chiellini dovrebbe essere l’ultimo, per Dybala chissà. Il capitano è pronto a lasciare il club bianconero: non ha ancora preso una decisione netta, ma l'addio al Mondiale lo sta portando verso un'ultima, grande esperienza all'estero, situazione che l'ha sempre stuzzicato. Possibile un futuro in MLS, dove Giorgio avrebbe un paio di proposte niente male, tutte da formalizzare.



RUSH FINALE - Toccherà poi a Giorgio capire quanto e cosa può dare in questo rush finale, in cui la Juve si gioca tantissimo del proprio futuro. Titolare contro l'Inter, intanto, dopo l'ultima contro la Salernitana e i cinque minuti di pura difficoltà con la Macedonia. C'è ancora bisogno di lui, e ce n'è bisogno nelle notti importanti. Alla Juve ora lo sono tutte: per il quarto posto, sì. Ma non solo. Se vince stasera, la squadra bianconera può iniziare a credere a tanto altro...