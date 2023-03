Come racconta il Corriere dello Sport, con la trasferta dialle spalle, in pratica allaresta un solo allenamento per preparare la sfida all'Inter, solo oggicapirà su chi poter contare per il derby d'Italia e chi invece dovrà fare rifiatare. Sulla destra è Mattia De Sciglio la prima alternativa a Juan Cuadrado, possibile conferma per Federico Gatti in difesa con Daniele Rugani pronto all'uso. È in mediana che la Juve chiederà gli straordinari al trio Fagioli-Locatelli-Rabiot.