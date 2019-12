Ultimo allenamento dell'anno alla Continassa per la Juventus. La squadra di Sarri inizierà ad allenarsi intorno a mezzogiorno prima del rompete le righe e prima dei festeggiamenti per il nuovo anno che in campionato si aprirà il 6 gennaio con la sfida casalinga al Cagliari. Come riporta Sky Sport, questa mattina sono presenti alla Continassa sia Fabio Paratici che Pavel Nedved. Cristiano Ronaldo è stato tra i primi ad arrivare mentre Giorgio Chiellini continuerà ad allenarsi per recuperare dall'infortunio. Il suo rientro in campo è previsto per Febbraio-Marzo. Intanto la Juve inizia l'ultimo allenamento dell'anno alla Continassa.



NIENTE DOUGLAS - Come riporta Sky Sport era ancora assente Douglas Costa che sarà alla Continassa nel pomeriggio per continuare gli allenamenti personalizzati a cui si sta sottoponendo. Non era necessario che lavorasse con il gruppo, racconta Sky Sport, ma anche ieri il brasiliano era assente avendo usufruito di un permesso extra concesso dalla società.



Nella gallery i video dell'allenamento di oggi