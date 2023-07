Ultimo allenamento a Los Angeles. Il lavoro continua pic.twitter.com/0jcN2l3B61 — JuventusFC (@juventusfc) July 30, 2023

Lacontinua a impegnarsi al massimo durante il ritiro di Los Angeles in vista della prossima stagione calcistica. I video condivisi sui social mostrano la squadra in azione durante le intense sessioni atletiche, dimostrando la determinazione e la voglia di prepararsi al meglio per i prossimi impegni.Le sedute di allenamento si sono rivelate impegnative e faticose, ma i giocatori hanno affrontato ogni esercizio con grande impegno e dedizione. Le sessioni atletiche svolgono un ruolo fondamentale per mettere "benzina nelle gambe" dei giocatori, preparandoli fisicamente ad affrontare una stagione competitiva e sfidante.