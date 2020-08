Paulo Dybala può essere il grande sacrificato dell'estate della Juventus. Un anno dopo l'attaccante argentino non è sul mercato ma non è incedibile e la Juve può pensare ad una cessione a fronte di un'offerta da 100 milioni in su. Non facile da trovare. Secondo Il Corriere della Sera, La Joya interessa sia al Real Madrid che al Manchester United. La richiesta della Juve è chiara mentre, ad oggi, non è ancora stato offerto un nuovo contratto all'argentino.