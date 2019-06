Il ritorno di Buffon alla Juventus spinge Perin verso la Roma. I due club trattano una maxi-operazione di mercato che coinvolge altri quattro giocatori: i bianconeri sono interessati a Pellegrini e Zaniolo, mentre i giallorossi oltre al portiere otterrebbero Spinazzola e Higuain. Quest'ultimo però, sempre secondo La Stampa, non ha dato la propria disponibilità a trasferirsi nella capitale dopo l'ultima stagione passata in prestito tra Milan prima e Chelsea poi.



Inoltre l'attaccante argentino ha un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti all'anno fino a giugno 2021: cifra inarrivabile per la Roma, che al massimo potrebbe spingersi fino a 6 milioni a stagione spalmandolo fino al 2024.