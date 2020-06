2









L'obiettivo? Eliminare i blackout. Può sembrare paradossale parlarne adesso, in realtà questo è stato un serio problema della Juventus. Tuttosport fa l'elenco di quanto di 'poco buono' si sia visto in quest'ultimo periodo: la Juve, tra fine gennaio e fine febbraio, ha visto la sua solidità scricchiolare Pesantemente. A partire dalla circolazione della palla (con l'Inter la svolta, altrimenti...), finendo con i pochi gol segnati: la Juve è la squadra che ha vinto più volte di misura, e spesso ha faticato anche a chiudere le partite. Troppi gol subiti, poi: 24 reti in 26 giornate sono un 'record negativo', e non capitava dagli albori del ciclo Conte.