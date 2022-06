Le conferme arrivano da più parti. Dopo Paul Pogba e Angel Di Maria la Juve ha un altro colpo in canna, che in questo caso guarda al presente ma anche al futuro. Sembra tutto fatto per l'approdo in bianconero di Andrea Cambiaso, esterno sinistro classe 2000 di proprietà del Genoa, che a Torino andrà a occupare la casella lasciata vuota da Luca Pellegrini, dato ormai per partente. Un corteggiamento, quello della Signora nei confronti del 22enne, che parte da lontano, almeno dall'inverno scorso, e che ora sembra vicinissimo a un punto di svolta, con il giocatore pronto a firmare un contratto quadriennale.



Stando a quanto riferito da Sportitalia, gli ultimi dettagli saranno definiti domani: nell'affare dovrebbe rientrare anche il difensore Radu Dragusin, reduce da un'esperienza in prestito alla Salernitana, ma si parla anche di un possibile conguaglio a favore dei rossoblù del valore di 3.5 milioni di euro. A brevissimo, quindi, saranno programmate le visite mediche, ultimo step prima della firma che renderà Cambiaso un giocatore bianconero a tutti gli effetti.