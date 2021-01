Nessun particolare botto, ma tre operazioni degne di nota. Tutte per la formazione Under 23 di Lamberto Zauli, al momento quinta in classifica nel girone A di Serie C. Si tratta innanzitutto di Emanuele Pecorino, attaccante del 2001; con lui, Mattia Compagnon, centrocampista dello stesso anno.



LA SITUAZIONE - Dunque, un doppio colpo per i bianconeri, che vanno a rimpiazzare Petrelli e colmano la lacuna a centrocampo. Pecorino arriva dal Catania, Compagnon era in prestito al Potenza ed è di proprietà dell'Udinese. Resta ancora in bilico lo scambio tra Beruatto e Capone con l'Atalanta. Staremo a vedere. Ultimo giorno caldissimo. Per i due nuovi acquisti, domani ci saranno le visite mediche.