1









Ultime ore non frenetiche, di più. La Juve conta di chiudere anche il capitolo uscite, dove resiste una bella grande: si tratta di quella di Aaron Ramsey, questo pomeriggio cercato dal Wolverhampton, ora di nuovo in bilico. Anzi: in partenza. E direzione Premier League.



LA POSSIBILITA' - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ramsey potrebbe finire al Burnley. L'interesse del club di Premier è molto concreto e si sono fatti sotto per il centrocampista ex Arsenal: domani sarà fatto naturalmente un tentativo, resta da convincere il giocatore, che finora non ha mai aperto alla possibilità di andare in un club di bassa o media fascia. Ramsey, anche nel caso in cui dovesse rimanere, non farebbe parte della rosa a disposizione di Allegri. Semplicemente, è fuori dal progetto, a prescindere dall'ingaggio percepito.