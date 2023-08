In ultima analisi, Cristiano Giuntoli proverà a sondare il mercato da qui fino a venerdì, per trovare una collocazione a Kean che permetterebbe ai bianconeri di fiondarsi su Alvarooppure per tentare un disperato rilancio per Domenico. Il tempo stringe, la Juve ha fretta, Kean ne ha meno e aspetta, convinto comunque, in caso di permanenza, di potersi giocare le sue carte come già avvenuto la scorsa stagione (40 presenze e 8 gol). Lo riporta Calciomercato.com.