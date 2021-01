Quarantotto ore. Tutte importanti, ognuna utile per chiudere un cerchio importante di una stagione altrettanto delicata. Due giorni, sì, poi il calciomercato sarà finito e il rimorso potrà far spazio al rimpianto. Stando alle parole di Marassi, la Juve non avrà né l'uno, né l'altro. Pirlo continua a sostenere come la rosa "sia a posto", Paratici parla di occasioni da cogliere e non ancora presentate. E le necessità dove sono finite? Svanite nel nulla? No, chiaro: resistono. Certo che lo fanno. Ma in un momento storico decisamente complicato, degli adattamenti si fa virtù. Anche se in 48 ore si può fare tutto, e a tal proposito ecco cosa bisogna aspettarsi.



IN ENTRATA - La Juve, infatti, continua a lavorare per l'Under 23. E l'asse più caldo al momento è quello con l'Udinese: occhi su Compagnon, centrocampista classe 2001, ora in prestito a Potenza. Il secondo obiettivo può essere Gasparini, portiere classe 2002. L'attaccante, invece? Non si registrano passi in avanti per Scamacca, che dovrebbe rientrare definitivamente al Sassuolo; per Dzeko non sono stati registrati passi in avanti. Girou semplicemente impossibile, mentre con Pellé non si è mai approfondito. IN USCITA - Se da una parte si parla con l'Udinese, in uscita si fanno affari potenziali con il Torino. Ecco, Daniele Rugani in questo senso può tornare in città, sponda granata. L’idea di portare il difensore alla corte di Davide Nicola nasce dalla probabile cessione di Nicolas Nkoulou: il camerunese è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare, per non perderlo a parametro zero fra sei mesi, il Toro è pronto a cederlo già adesso e tra le squadre interessate ad acquistarlo c’è il Rennes, proprio il club nel quale attualmente milita Rugani. Calciomercato.com riporta inoltre i contatti del direttore tecnico Vagnati con la Juventus, sul tavolo anche la possibilità di portare Mandragora al Fila. E' già arrivato l'ok della Juve per il difensore...