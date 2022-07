Come racconta il Corriere dello Sport, perc'è tempo limite: la fine del ritiro in Austria con puntata a Siviglia per l’amichevole contro il Betis di sabato 6 agosto, ma se possibile anche prima.Insomma, chi vuole il difensore di scuola Partizan deve offrire una cifra non inferiore ai quindici milioni e lo deve fare nei prossimi giorni, altrimenti troverà la porta chiusa, sprangata. E di pari passo, non con minore forza, rimane aperta la possibilità del rinnovo con la Fiorentina pronta a garantire un triennale da tre milioni l’anno